SIRACUSA – Agenti del commissariato di Pachino hanno eseguito un’ordinanza del gip di Siracusa nei confronti di un 39enne per maltrattamenti in famiglia, nei confronti della moglie. La Procura gli contesta l’aggravante di aver commesso il fatto con armi e in presenza dei figli minorenni. Nei suoi confronti è stata emessa la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, con l’applicazione del braccialetto elettronico, con il divieto di comunicare con la donna con qualsiasi mezzo. L’ordinanza di applicazione della misura cautelare è giunta all’epilogo di una celere e delicata attività investigativa svolta dalla polizia del commissariato durante i giorni antecedenti le festività natalizie che hanno portato il caso all’applicazione del codice rosso.