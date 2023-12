Quattordicenne uccide la sorella per i regali di Natale

Un ragazzino di 14 anni in Florida ha sparato e ucciso la sorella di 23 dopo una lite per i regali di Natale. La discussione, secondo le prime ricostruzioni, è cominciata durante lo shopping con la madre e un altro fratello di 15 anni, ma è proseguita a casa della nonna, in una cittadina vicino a Tampa. E’ stato lì che il 14enne ha tirato fuori una pistola semiautomatica e l’ha puntata contro il fratello. Per fortuna altri parenti sono riusciti a separarli, ma a quel punto lui è uscito nel giardino dove si trovava la sorella con il figlio di sei anni e li ha minacciati entrambi di morte. La sorella, che evidentemente non l’aveva preso sul serio, gli ha chiesto più volte di mettere giù l’arma e smetterla perché “è Natale”. Per tutta risposta lui le ha sparato al petto e l’ha uccisa. Il bambino è rimasto illeso. L’altro fratello è uscito con un’altra pistola e ha a sua volta colpito il killer, che è stato operato e non è in gravi condizioni. E’ accusato di omicidio e possesso illegale di un’arma. Entrambi i ragazzini avevano precedenti per rapine.