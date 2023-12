TAORMINA (MESSINA) – Ieri notte i carabinieri di Taormina hanno arrestato una 38enne e un 19enne per produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da una perquisizione in casa, i militari hanno trovato un vano allestito come una vera e propria serra, realizzata con pannelli isolanti, lampade termiche per il mantenimento del calore, una tubatura collegata a un impianto idrico per l’irrigazione e svariati chili di fertilizzante utilizzato nella semina. Sequestrati oltre cinque chili di marijuana, 27 piante di cannabis, un bilancino di precisione e oltre 1.200 euro. Inoltre, è stato trovato lo scarico del water ostruito da parti di piante di cannabis e residui di marijuana, forse per un tentativo di disfacimento. I due sono stati portati nella casa circondariale di Messina Gazzi.