Evade dai domiciliari per andare dalla fidanzata

ADRANO (CATANIA) – Gli agenti di Adrano per un controllo di routine si sono recati a casa di un 24enne sottoposto agli arresti domiciliari, responsabile di alcuni furti aggravati, con il metodo della spaccata, avvenuti ad Adrano. Al momento della verifica però, il giovane non si trovava a casa perché si era allontanato senza tra l’altro informare il padre su dove stesse andando. Sono scattate le ricerche fino a che il 24enne è stato rintracciato poco dopo a casa della fidanzata. L’accusa per lui è quella di evasione e pertanto è stato sottoposto nuovamente ai domiciliari.