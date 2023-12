CATANIA – I carabinieri di Catania, nel corso di un servizio antidroga in via Capo Passero, hanno arrestato un 24enne pregiudicato. Il giovane è stato visto dai militari mentre conversava col conducente di una Fiat 500, da cui, poco dopo, ha ricevuto qualcosa. Raggiunti e circondati i due uomini, il 24enne si è subito dato alla fuga a piedi in direzione di via San Zenone, inseguito dai carabinieri che lo hanno raggiunto dopo circa 300 metri. Inutile anche il tentativo del ragazzo di ‘alleggerirsi le tasche’, lasciando cadere a terra, durante la corsa, una busta di plastica, che è stata subito recuperata da uno dei militari. Il 24enne è stato trovato in possesso di 445 euro, mentre nella busta recuperata è stata trovata marijuana suddivisa in 5 dosi. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.