CATANIA – Grave incidente stradale nel primo pomeriggio in corso Italia a Catania, all’altezza dell’incrocio con via Monfalcone. Secondo le prime informazioni, un motociclista è rimasto ferito nello scontro con un’auto. Subito allertati i soccorsi, l’uomo è stato portato in condizioni critiche in ospedale. Sul posto la polizia municipale impegnata anche in altre zone della città per altri incidenti con feriti.