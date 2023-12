Catania si rifà l’asfalto

CATANIA – Scatterà a Catania domani sera, dalle 22 alle 6 del mattino successivo, il piano degli interventi per il rifacimento dell’asfalto di oltre cinque chilometri di strade cittadine, lavori disposti dalla giunta Trantino su proposta dell’assessore Parisi, da eseguirsi esclusivamente in orari notturni e utilizzando asfalto drenante. Due modalità congiunte, inedite per la città, rese possibili grazie alla capacità della Direzione politiche comunitarie di intercettare, in sinergia con il sindaco Trantino e l’assessore Parisi, che hanno inserito il piano nel piano triennale delle opere pubbliche, nuove risorse Ue destinate a realizzare opere di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico e di miglioramento della qualità ambientale.

In dettaglio, già nella notte tra domenica e lunedì si opererà nel primo dei cinque lotti, in viale Regina Margherita, nel tratto compreso tra piazza Santa Maria di Gesù-via Tomaselli, con la scarificazione dell’asfalto preesistente e la messa in opera di quello drenante sotto i fari dei mezzi meccanici e senza alcun impatto alla circolazione viaria. Completato questo tratto, si prosegue con via Cifali, da piazza Santa Maria di Gesù a piazza San Giovanni Bosco; sul lungomare da piazza Europa a piazza Tricolore; al confine esterno della circonvallazione, dalla rotatoria di Cannizzaro alla fontana di Ognina e, infine, le due carreggiate in sopraelevata dell’Asse dei Servizi (via Priolo).

Anche in considerazione degli ultimi accadimenti climatici, la lista delle aree su cui attivare interventi di mitigazione di rischio idrogeologico attraverso la stesura di asfalto drenante è stata stilata dal Comune tenendo in debito conto le direttrici stradali cittadine strategiche che necessitano di riqualifica ai fini di garantire la sicurezza dell’area urbana.