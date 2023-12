CATANIA – Un ragazzo di 19 anni è morto questa mattina nello scontro violento tra il suo scooter Honda Sh e una Citroen C3 a San Pietro Clarenza, in via Palermo. Inutili i soccorsi del 118. La macchina era guidata da un 85enne, presenti per i rilievi gli agenti della polizia municipale e i carabinieri.