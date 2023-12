Scontri fuori dal Massimino, due arresti

CATANIA – Due persone arrestate in flagranza di reato: si tratta di due ultras della curva nord. E’ il bilancio momentaneo degli incidenti avvenuti nel pre partita di Catania-Pescara, sfida valida per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C. Scontri tra le due tifoserie si sono verificati ieri sera nei pressi dello stadio Massimino, vicino via Ala, all’arrivo del pullman che trasportava i sostenitori ospiti.

Una decina di ultrà rossazzurri ha atteso il passaggio del bus e le due tifoserie sono venute a contatto, dando vita a momenti di tensione con lancio di fumogeni e bombe carta.

Il rapido intervento delle forze dell’ordine, Digos e agenti delle volanti della polizia, ha consentito di separare in fretta catanesi e pescaresi, facendo poi giungere il bus degli ospiti a destinazione.

Il mezzo sul quale viaggiavano i sostenitori abruzzesi ha subito danni, in particolare a un finestrino. Ci sono alcuni contusi tra gli agenti intervenuti.