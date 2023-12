Muore in ospedale un’80enne aggredita

CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PALERMO) – E’ morta in ospedale Francesca Chiavetta, la donna di 80 anni aggredita ieri da un uomo di 40 anni a Campofelice di Roccella. Per futili motivi, l’uomo che era in cura psichiatrica da vent’anni si è scagliato contro alcune persone. Quattro donne sono state ferite, una di loro, la più anziana, addirittura era in coma ed è morta all’ospedale Giglio di Cefalù dove era ricoverata.

Le indagini sono condotte dai carabinieri. La salma è stata portata all’istituto di medicina legale di Palermo per l’autopsia. Dopo l’aggressione l’uomo ha tentato la fuga tra le bancarelle di un mercatino, ma è stato bloccato dai carabinieri di Cefalù. Per lui è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio. Neanche dopo l’intervento dei militari è stato possibile riportarlo alla calma. Tutte ricoverate le quattro vittime dell’aggressione. L’uomo ha prima colpito le donne che abitano nello stesso condominio, poi altre che sono residenti in uno stabile che si trova vicino. Stando a quanto accertato dagli inquirenti già fra la famiglia dell’aggressore e queste condomini vi erano state accese discussioni.