Parcheggiatori abusivi fuori dalle piazze

CATANIA – Sono tre i provvedimenti per divieto di accesso nel centro città emessi dal questore di Catania, impedendo così ad altrettanti recidivi parcheggiatori abusivi di continuare a svolgere questa attività illecita. Uno è stato emesso nei confronti di un cittadino straniero che, oltre ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo in piazza Carlo Alberto, ha tentato di estorcere denaro ad un automobilista. All’uomo, denunciato per tentata estorsione, è stato vietato per 12 mesi di accedere nella piazza e nelle vie limitrofe.

Un secondo divieto è stato emesso nei confronti di un altro parcheggiatore abusivo, già destinatario di un precedente provvedimento, al quale è stato vietato, per 24 mesi, di accedere nelle zone di parcheggio in via Carlo Felice Gambino e sulle vie limitrofe. L’ultimo è stato emesso nei confronti di un parcheggiatore abusivo che esercitava in piazza Europa. Il divieto di accesso, della durata di 12 mesi, riguarda, oltre piazza Europa, le aree di via Asiago, via Zoccolanti, via Messina, viale Alcide de Gasperi, corso Italia, viale Africa. Tutti sono stati segnalati ai fini della sospensione o revoca del reddito di Cittadinanza o dell’assegno di inclusione.