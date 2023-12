Litigano per l’affitto: finisce a coltellate

TAORMINA (MESSINA) – Un uomo ha ferito in modo lieve il suo affittuario con un coltello al culmine di una lite scoppiata nel tardo pomeriggio di ieri nella frazione Mazzeo a Taormina. A scontrarsi una coppia di stranieri e un paio di italiani che si sono picchiati in strada. Durante la colluttazione è spuntato anche un coltello e uno straniero di 54 anni è stato colpito di striscio. A scatenare la baruffa sarebbero motivi legati all’affitto di un’abitazione, concessa da un 60enne del posto alla coppia di stranieri: dalle parole si è arrivati alle mani e a picchiarsi sono stati in particolare i due uomini, tra le urla di quanti si trovavano vicino a loro, con l’affittuario che ha avuto la peggio subendo il colpo.