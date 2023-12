Catania Tu-Go, bus e metro con 20 euro l’anno

CATANIA – Sono stati aperti oggi i termini per la sottoscrizione on line di altri 4.400 nuovi abbonamenti Catania Tu-Go annuali a 20 euro l’anno, destinati solo ai nuovi fruitori che vogliono utilizzare i mezzi pubblici di trasporto (bus e metro, senza limiti di corse, a esclusione delle linee Amts Alibus e 524) e per l’accesso gratuito ai parcheggi scambiatori di via Due Obelischi e Nesima. Lo ha stabilito la giunta Trantino che grazie a una delibera proposta dell’assessore alle politiche comunitarie, Sergio Parisi, ha reperito i fondi variando il bilancio di previsione e incrementando le risorse in entrata, attingendo ai residui dei fondi del Pon Metro 2014-20, con un abbattimento dei costi degli abbonamenti del 95% e la gratuità totale per i disabili. Un’iniziativa di mobilità sostenibile integrata, denominata Catania Tu-Go, che nei due anni precedenti ha registrato l’adesione di quasi 18mila utenti del trasporto pubblico a Catania.

Dalle 10 di stamattina, infatti, è possibile richiedere l’emissione del Voucher attraverso la piattaforma “Catania Semplice”, all’interno del portale del Comune di Catania, fino alle 14 del 18 dicembre 2023. L’utente, dopo aver effettuato l’accesso attraverso Spid o Cie, potrà procedere alla richiesta per sé o per altre persone. All’istanza occorre allegare una copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. Per completare la procedura, 48 ore dopo aver fatto la richiesta attraverso la piattaforma “Catania Semplice”, bisogna acquistare digitalmente l’abbonamento per un anno previo pagamento di soli 20 euro, attraverso l’app ufficiale Fce Catania, aggiornata all’ultima versione disponibile gratuitamente sia per Ios che per Android sui rispettivi store digitali. Per gli utenti che presenteranno istanza nei giorni 8-9-10 dicembre 2023, sarà possibile acquisire l’abbonamento nell’app Fce solo a partire da martedì 12 dicembre 2023: tutti i pagamenti dovranno essere effettuati inderogabilmente entro le ore 18 del 20 dicembre 2023.

“Un provvedimento che arriva giusto in tempo nel periodo pre natalizio – hanno detto il sindaco Trantino e l’assessore Parisi – mirato ulteriormente a incrementare l’utilizzo del trasporto pubblico, su ferro o su gomma, anziché quello privato, sulla scia di uno straordinario successo già registrato di una concreta misura di sostegno della mobilità sostenibile che ha visto Catania essere la prima città in Italia a spendere in questo modo intelligente le risorse comunitarie del Pon Metro, in sinergia all’agenzia nazionale per i fondi di coesione e su base locale con Fce e Amts. Un ringraziamento particolare va ai dirigenti comunali Finocchiaro e Di Caro e a tutto lo staff delle politiche comunitarie per la celerità con cui hanno reso possibile che altri 4.400 utenti possano viaggiare su Metro e Bus pagando una somma pressoché simbolica”.

In caso di difficoltà nella fase di pagamento e nell’uso dell’app, gli utenti possono contattare il servizio di Customer care all’indirizzo e-mail: [email protected], segnalando l’inconveniente riscontrato nella procedura di acquisto del titolo. Sarà, inoltre, possibile richiedere di usufruire dei parcheggi scambiatori gestiti da Amts facendone esplicita richiesta al momento della presentazione dell’istanza sulla piattaforma “Catania Semplice” inserendo un segno di spunta alla voce “Ritiro tessera dei parcheggi scambiatori” nel momento della compilazione dell’istanza. In questo caso, dopo aver provveduto all’acquisizione attraverso l’app Fce dell’abbonamento digitale, sarà possibile ritirare la smart card dei parcheggi presso la biglietteria di Amts, in via Plebiscito 747, previa prenotazione sulla piattaforma “Catania Semplice”. Ecco il VIDEO descrittivo della procedura di prenotazione e acquisto abbonamento.