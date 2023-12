Palermo: caccia al ladro

PALERMO – I carabinieri di Palermo hanno arrestato quattro persone, in tre diverse circostanze, per furto aggravato. Nel primo arresto, ieri, i militari sono intervenuti all’ospedale Civico, dove gli agenti della vigilanza avevano segnalato un uomo intento a rubare svariati metri di cavi elettrici usati per collegare il reparto di radiologia ad un gruppo elettrogeno d’emergenza. L’indagato, 42enne, palermitano, già noto alle forze dell’ordine, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. L’uomo è stato trovato in possesso di diversi strumenti per lo scasso che sono stati sequestrati.

Nel corso della stessa serata, i militari hanno notato due giovani palermitani manomettere un’utilitaria nel quartiere Borgo Nuovo: i ragazzi alla vista dei carabinieri hanno cercato di fuggire speronando anche l’auto di servizio, ma sono stati immediatamente bloccati ed identificati. Anche in questo caso, in attesa dell’udienza di convalida, sono stati posti ai domiciliari e sequestrati i loro attrezzi da scasso. Poche ore dopo, in via Trieste, le manette sono scattate ai polsi di un 20enne, del luogo, già noto alle forze dell’ordine, anche in questo caso resosi responsabile di tentato furto di autovettura.