CALTANISSETTA – Numerose le perquisizioni personali e domiciliari, durante le quali sono stati tratti in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente due giovani di Gela, uno dei quali minorenne. In particolare i carabinieri, durante una perquisizione a casa di un ventiduenne, pregiudicato, hanno scoperto, occultati all’interno dello stipite di una porta, 5 grammi di cocaina, 5 grammi di marijuana, 60 grammi di hashish. Inoltre sono stati sequestrati circa 6.000 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il ragazzo di 16 anni è stato tratto in arresto perché trovato in possesso di 50 grammi di hashish. Il tribunale di Gela e il tribunale per i minorenni di Caltanissetta hanno convalidato entrambi gli arresti.