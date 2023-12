Pelligra promette rinforzi

m.c.) “Rafforzeremo la squadra”. Ross Pelligra sbarca in città, vede il Catania vincere in Coppa Italia e promette rinforzi sul mercato di gennaio.

A fine gara, dopo il successo per 2-0 sul Pescara, il presidente rossazzurro ha spiegato: “Sapevo che oggi avremmo vinto. Abbiamo una squadra forte. Questi primi 3-4 mesi sono stati difficili perché la Serie C è difficile, ma stiamo lavorando per rendere il Catania più forte e vincente. Ci muoveremo sul mercato di gennaio per migliorare questo gruppo, in questi giorni mi riunirò con i miei uomini per decidere come procedere”.

Ross Pelligra vedrà anche la partita casalinga con il Sorrento, in programma lunedì prossimo, prima di tornare in Australia per le festività natalizie.