Non si ferma all’alt e sfonda il finestrino dei carabinieri

TRAPANI – I carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato un 33enne del luogo pregiudicato, per resistenza a pubblico Ufficiale e danneggiamento. I militari, nel corso di un posto di blocco vicino allo stadio, hanno intimato all’uomo di fermarsi. Il 33enne, dapprima ha rallentato per poi accelerare, dandosi alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento per le vie del centro che ha richiesto il supporto di altre pattuglie.

L’uomo, vistosi bloccato, ha abbandonato l’auto ed è fuggito a piedi venendo poco dopo raggiunto e fermato. Nelle fasi successive all’arresto l’uomo ha continuato ad opporre resistenza minacciando i carabinieri e danneggiando con dei calci un vetro dell’auto. Dagli accertamenti eseguiti l’uomo è risultato privo di patente di guida e con revisione ed assicurazione non in regola. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari.