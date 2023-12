Policlinico, regali e sorrisi ai piccoli degenti

CATANIA – Il comandante in seconda della base aeromobili, capitano di Fregata Massimiliano Privitera, facendosi portavoce del comandante, capitano di Vascello Salvatore Nicolò Cilona e di tutto il personale, accompagnato da altri otto militari, si è recato stamane a far visita ai piccoli degenti del reparto di oncoematologia del Policlinico del capoluogo etneo. Ai piccoli pazienti, le donne e gli uomini della base hanno donato gadget, giochi, affetto e coraggio, ricevendo in cambio dei bellissimi sorrisi. E’ stata, inoltre, l’occasione per un gesto di solidarietà anche nei confronti delle famiglie che sono costrette a permanere per lunghi periodi in ospedale: donato un elettrodomestico ad uso dei familiari.

La visita riprende quest’anno, riallacciandosi alla consuetudine del periodo pre Covid e consolidando una tradizione risalente al 2004. I militari hanno preannunciato l’iniziativa “Portiamo un sorriso in Caserma”, invitando i bambini a vivere un’esperienza unica tra gli aeroplani e gli elicotteri della guardia costiera e condividere con tutto il personale militare indimenticabili momenti. La visita, in programma per il prossimo aprile, sarà anche l’occasione per festeggiare 20 anni di volontariato presso quel reparto ospedaliero. L’evento si inserisce in un più ampio quadro di attività di beneficenza e che riflette l’impegno della guardia costiera nella comunità ed il desiderio di diffondere speranza durante questo periodo di feste.