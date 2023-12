PALERMO – Un incendio è divampato in un appartamento al quarto piano in Corso Calatafimi nei pressi della Rocca. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per cercare di limitare i danni. I residenti sono stati messi in salvo e sono in corso le operazioni di spegnimento. Tante le chiamate alla sala operativa che segnalavano la presenza di un’intensa coltre di fumo che ha avvolto l’intero edificio.