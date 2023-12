Movida violenta: identificato l’uomo che ha sparato durante la rissa

PALERMO – I carabinieri hanno identificato l’uomo che ha fatto fuoco in via Isidoro La Lumia a Palermo la notte del 9 dicembre nel corso di una rissa. A sparare almeno sette colpi di pistola tra tanti giovani che scappavano, è stato un trentenne del quartiere Sperone. L’uomo avrebbe precedenti per rapina. I carabinieri gli hanno dato un nome da giorni e ora stanno ricostruendo il ruolo delle altre persone che hanno partecipato alla rissa sfociata nelle pistolettate. A scatenare il folle gesto sono stati dei futili motivi.