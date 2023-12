SIRACUSA – Gli agenti delle volanti, in via Augusta, hanno arrestato un giovane di 18 anni trovato in possesso di 115 dosi di droga per un peso complessivo di 22 grammi di crack e 14 grammi di cocaina. Nello stesso contesto operativo, un giovane di 19 anni, che si trovava in compagnia dell’arrestato, è stato denunciato poiché trovato in possesso di una modica quantità di hashish per uso personale.