Droga e contanti a casa, arrestati due pregiudicati

GIARRE (CATANIA) – I carabinieri di Giarre hanno arrestato 2 uomini, un 36enne ed un 56enne, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare controllando una palazzina di via Prolungamento di via Romagna, hanno monitorato il viavai di persone in entrata e uscita dall’edificio. Da qui un giovane, uscito da uno degli appartamenti del palazzo, avvicinato dai militari, ha subito mostrato un atteggiamento nervoso, accelerando il passo ed infilando le mani nelle tasche dei pantaloni. Infatti, una volta perquisito, era in possesso di una dose di cocaina.

È scattato, a questo punto, il blitz nell’appartamento dove i carabinieri hanno trovato due uomini in cucina, davanti a un tavolo sul quale c’erano una quindicina di grammi di crack, circa 80 grammi di cocaina del valore al dettaglio di circa 7.500 euro e 250 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio, un bilancino elettronico, materiale vario per il confezionamento delle dosi, nonché la contabilità delle vendite, annotata a penna su alcuni fogli. I due, con precedenti specifici, sono stati tratti in arresto e posti ai domiciliari.