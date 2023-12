PALERMO – Palazzo d’Orleans, sede del governo regionale della Sicilia, è stato chiuso per Covid, in attesa di sanificare i locali, su disposizione del presidente Renato Schifani. La decisione è stata presa dopo avere accertato cinque casi di positività fra i dipendenti di Palazzo d’Orleans. Contestualmente è stata disposta la sanificazione di tutti gli uffici delle sede di piazza Indipendenza, a Palermo. La riapertura degli uffici è prevista già per domani.