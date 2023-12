CATANIA – Stamattina il prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi ha ricevuto l’ambasciatore dei Paesi Bassi Willem Alexander van Ee, accompagnato dal console onorario olandese a Catania, Daniela Baglieri. Durante l’incontro sono state affrontate tematiche di interesse comune, quali l’immigrazione, la transizione energetica e la lotta alla criminalità organizzata, in relazione alla quale lo stesso diplomatico ha rimarcato come l’Italia rappresenti l’esempio più virtuoso. L’ambasciatore ha evidenziato l’importanza e l’attrattività del territorio etneo per i Paesi Bassi, con la presenza di alcune imprese olandesi, proprio del settore energetico, in provincia di Catania.