La nuova piazza Battiato nel nome dello sport

CATANIA – Finalmente completati e consegnati ai catanesi i lavori di rigenerazione e riqualificazione dell’ex piazza Nettuno, ora intitolata a Franco Battiato per via del completamento della procedura di denominazione, cuore del lungomare, posizionata a strapiombo sul mare del litorale roccioso del capoluogo etneo. A rimuovere il simbolico nastro di delimitazione del cantiere, è stato l’assessore alle Politiche europee Sergio Parisi, che insieme al direttore della Direzione Politiche Comunitarie Fabio Finocchiaro e al dirigente della transizione ecologica Paolo Di Caro, da oltre due anni con la precedente amministrazione del sindaco Pogliese prima e quella del sindaco Trantino negli ultimi sei mesi, hanno promosso e realizzato il restyling della nuova piazza, utilizzando i fondi Ue del Pon Metro della programmazione 2014-2020.

L’area che adesso ospita attrezzi sportivi e giochi per bambini, arredi smart, una nuova pavimentazione e sedute all’interno dell’area ma anche aree a verde rigenerate, fa parte del progetto ‘Catania Spazio Sport’, che proprio grazie ai fondi comunitari sta rivoluzionando il tessuto urbano, elevando lo sport a strumento di benessere, inclusione e socialità. L’intervento ha previsto il totale rifacimento del campo da pallacanestro, omologabile per partite di basket 3×3; due ampie zone fitness; la creazione di due nuove aree anche per uso di carattere sociale, tempo libero e divertimento dei più piccoli, realizzando un complessivo ampio spazio dal valore strategico, anche per la straordinaria posizione di affaccio sul mare, dopo anni di degrado.

“Questa è la piazza simbolo del progetto ‘Catania Spazio Sport’ con il quale, grazie ai fondi comunitari, siamo riusciti a riqualificare ben 15 piazze cittadine segnando una vera propria rivoluzione del tessuto urbano – ha commentato l’assessore Sergio Parisi -. Nonostante i problemi che abbiamo dovuto affrontare all’inizio di questi lavori, siamo riusciti a recuperare e a riconsegnare nuovamente ai cittadini un’area polivalente, dal grande richiamo e che oggi è intitolata a un altro simbolo di Catania, Franco Battiato”.

Tra i presenti anche l’assessore comunale al Bilancio Giuseppe Marletta, una folta rappresentanza di consiglieri comunali e di circoscrizione, la presidente regionale della Federazione Basket Cristina Correnti e il presidente del Coni Enzo Falzone. Sullo schema delle altre aree riqualificate, anche piazza Franco Battiato è dotata di lampade fotovoltaiche, panchine smart e colonne per ricaricare i mezzi elettrici, proprio a ridosso della pista ciclabile rimessa a nuovo e un impianto di videosorveglianza.

Le attrezzature della piazza, complice uno splendido sole, sono state subito prese d’assalto da famiglie, bambini e sportivi di ogni età che hanno popolato di colori e allegria lo spazio. Piazza Battiato chiude il ‘trittico’, con piazza Sciascia e piazza Europa, delle aree a ridosso del lungomare di Catania rese fruibili dai cittadini e trasformate in luoghi di aggregazione e di promozione di stili di vita sani attraverso la pratica sportiva all’aria aperta.