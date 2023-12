Anziana derubata a Catania davanti alle Poste

CATANIA – La polizia di Catania ha posto agli arresti domiciliari un 49enne per rapina. Le indagini hanno permesso di acquisire elementi che dimostrerebbero come l’uomo si fosse reso responsabile di una rapina nei confronti di una anziana donna ultrasettantenne che ha denunciato ai poliziotti di essere stata derubata di 715 euro, appena prelevati da uno sportello di un ufficio postale del centro da un uomo, da lei stessa notato durante lo svolgimento dell’operazione di prelievo.

La ricostruzione dei fatti, attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza dell’ufficio postale, ha poi consentito di acquisire elementi che avrebbero permesso di risalire all’autore del reato, colto sia nella fase in cui osservava i movimenti dell’anziana donna ed in particolare dove avesse riposto il denaro prelevato, sia in quella in cui, alla guida del suo scooter, dopo avere seguito la vittima all’esterno dell’ufficio postale, la derubava e scappava. L’uomo è stato posto ai domiciliari.