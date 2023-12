CATANIA – Nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, vendeva frutta in una bancarella. Così, gli agenti del commissariato Librino hanno arrestato e portato in carcere un 24enne pluripregiudicato. Il giovane era stato sorpreso fuori casa almeno in un paio di occasioni, nel giro di pochi giorni, dai poliziotti. In un caso, il 24enne è stato individuato mentre smontava una bancarella che vendeva frutta, in zona Gelso Bianco, comunicando con altre persone nonostante il divieto imposto dalle prescrizioni. Alla luce di quanto accaduto, gli agenti hanno segnalato l’uomo per le ripetute evasioni all’autorità giudiziaria la quale ha sostituto la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere.