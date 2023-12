Gli sparano in discoteca: muore 22enne ex promessa del calcio

PALERMO – Un giovane di 22 anni, Rosolino Celesia, è stato ferito a Palermo con alcuni colpi di pistola nel corso di una lite scoppiata nella discoteca Notr3 in via Pasquale Calvi, pare vicino ai bagni, verso le 3 di notte. Trasportato nell’ospedale al Civico, probabilmente da qualche conoscente, è morto poco dopo il suo arrivo. Lino, così lo chiamavano gli amici, era figlio di Gianni Celesia, ex consigliere della sesta circoscrizione comunale di Palermo e cantante neomelodico, conosciuto nel suo quartiere, al Cep, ma anche in tutta la città per le sue esibizioni nelle piazze e nelle tv private.

Il giovane è stato raggiunto da due colpi di pistola al torace e al collo. Gli agenti della scientifica hanno trovato altre ogive, segno che l’assassino ha esploso più colpi. Amici e parenti di Rosolino Celesia, residente nel quartiere Cep, sono andati davanti al pronto soccorso del Civico, dove c’è un cordone di poliziotti e carabinieri. Le forze dell’ordine in assetto antisommossa sono intervenute a protezione della struttura sanitaria, dove i parenti della vittima hanno cercato di fare irruzione. La salma sarà portata alla Medicina legale del Policlinico per eseguire l’autopsia. Le indagini per risalire all’assassino sono condotte dalla polizia. Sono in corso i rilievi da parte della scientifica che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della discoteca e della zona.

EX PROMESSA DEL CALCIO. Rosolino Celesia era stato una promessa del calcio e fino a qualche anno fa sognava di arrivare in Serie A. A soli 20 anni, aveva deciso di appendere le scarpe al chiodo. Nato a Palermo il 6 maggio 2001, da piccolo aveva cominciato a frequentare la scuola calcio Ribolla del campione Totò Schillaci. Era riuscito a vestire la maglia del Trapani, del Torino e del Palermo, sempre nelle giovanili. Dopo due anni nel Trapani, da attaccante, è stato contattato dal Torino che l’ha schierato nell’Under 17. Poi il prestito a Palermo. In Serie D aveva giocato per il Marsala e il Troina.

E nella stagione 2019/2020, quando indossava la maglia del Marsala, entrò in campo all’81esimo nel match di campionato del girone I, proprio contro i rosanero: la partita fu vinta dal Palermo per 3-1. Lasciato il Troina, l’esperienza nella Parmonval, squadra palermitana con sede nella borgata marinara di Mondello. L’ultima esperienza, prima di abbandonare il calcio.

I DUE PROFILI SOCIAL. Sono due i profili social di Rosolino Celesia: uno su Facebook, dove ha 1.857 amici, con le foto di quando calcava i campi di calcio seguendo il suo sogno di diventare un calciatore, e uno su Tik Tok con 2.265 follower in cui appare ingrassato con i capelli cortissimi e con la barba molto lunga. Su Tik Tok appare in video con sottofondo di canzoni, molte neomelodiche napoletane, tra cui quella di Sfera Ebbasta, Calcolatrici, in cui è inserito un breve dialogo del film Scarface con Al Pacino in cui l’attore dice “tu ce le hai le palle?”. Il film Scarface evidentemente lo aveva colpito perché numerose frasi di Al Pacino sono inserite nei suoi post.

E ancora dialoghi sovrapposti a suoi video del tipo: “Quando sei solo e sono tutti contro di te hai due strade davanti la prima è morire la seconda è uccidere”. Poi altri video, anche in discoteca, dove beve con amici, e di sottofondo frasi come quella tratta dal film “Vallanzasca, gli angeli del male”: “Io non sono cattivo ho soltanto il lato oscuro un po’ pronunciato”. Numerosi i messaggi di cordoglio degli amici sotto ai post su Tik Tok.