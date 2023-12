Bird strike per la Goodbye Flight: tutto finto

TRAPANI – Il volo XH1234 della Goodbye Flight, nome di fantasia, in partenza per Milano Linate dall’aeroporto civile di Trapani Birgi alle 15.30, dopo l’impatto con un volatile (tecnicamente definito “bird strike”), con un motore in stallo è stato costretto a interrompere il decollo. Uscito di pista, ha preso fuoco. È questo lo scenario ipotizzato per l’esercitazione annuale Pea, Piano di emergenza aeroportuale, che si è svolta ieri all’aeroporto Vincenzo Florio in full scale, cioè su scala totale, ipotizzando l’evento più grave, appunto l’incidente. Il piano ha movimentato oltre 200 persone e circa 50 mezzi, con una chiusura al traffico, sia civile sia militare, per tre ore. Gli studenti dell’istituto aeronautico Marino Torre di Trapani, con alcuni insegnanti e genitori, sono stati i figuranti dell’operazione, nel ruolo dei passeggeri e dei loro familiari.