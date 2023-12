Bianco si riorganizza: ‘No a egemonia della destra’

CATANIA – Enzo Bianco, ma anche Dino Giarrusso (euro deputato indipendente), Lanfranco Zappalà, Angelo Villari, Elisabetta Vanin, Concetta Raia, Emiliano Abramo, Dario Stazzone, Mario Crocitti (ex consigliere comunale) e, tra il pubblico, Nino Di Guardo e Luigi Bosco. Un incontro, organizzato dall’associazione Catania nel Cuore quello che si è svolto ieri pomeriggio al Centro Zo.

Un confronto sui temi che riguardano la vita cittadina ma anche il lancio di un nuovo progetto “per combattere l’egemonia del centrodestra a Catania e in Sicilia – dicono gli organizzatori – ma anche per promuovere e sostenere un cambiamento nel centrosinistra e, in particolare, nel Partito democratico. Obiettivo non disperdere un patrimonio politico e amministrativo che affonda le sue radici nella ‘Primavera di Catania’ adeguandolo ai tempi e immetterlo prepotentemente nell’oggi politico della nostra Isola che si dibatte tra mille difficoltà e che soffre dell’incapacità di una classe dirigente non all’altezza del grave compito che è chiamata a svolgere. Una serie di interventi appassionati, motivati, concreti che hanno lasciato poco spazio all’improvvisazione ma dimostrato ampiamente una pregnante voglia di fare tanto e parlare poco”.

Bianco si è soffermato su “buona amministrazione, politiche del lavoro, dispersione scolastica e fuga dei nostri giovani in altre parti d’Italia e all’estero. Questo incontro è un importante punto di partenza tra persone che vengono da storie diverse per affrontare problemi, disegnare progetti, lanciare proposte, essere protagonisti, in una città e in una regione che ne hanno drammaticamente bisogno”.