Compro oro catanese nel mirino della finanza

CATANIA – La guardia di finanza di Catania ha eseguito un controllo nei confronti di un operatore professionale in oro, esercente l’attività di Compro oro, per verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Nel corso dell’ispezione sono state, in particolare, analizzate oltre 560 operazioni commerciali, al cui esito sono emerse ripetute violazioni, principalmente riferite all’omessa adeguata verifica della clientela e alla conseguente omessa conservazione della relativa documentazione.

Sono state inoltre riscontrate violazioni per omessa dichiarazione delle operazioni in oro alla Banca d’Italia – Unità di Informazione Finanziaria (Uif) e inesatta o incompleta tracciabilità delle operazioni di acquisto di oro usato, di norma assicurata mediante la compilazione di apposite schede compendianti informazioni sul prodotto acquistato e sul cliente. L’attività ispettiva si è conclusa con la contestazione di 675 violazioni, con sanzioni pari a 13 milioni nel minimo e 52 milioni di euro nel massimo.