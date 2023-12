“Non è casa mia”, ma ha le chiavi in tasca

RANDAZZO (CATANIA) – I carabinieri hanno denunciato per detenzione e traffico di stupefacenti un 44enne pregiudicato. I militari lo tenevano d’occhio già da qualche giorno e lo avevano visto uscire da una casa, situata in una via differente da dove lui aveva dichiarato di essere residente. Ritenendo che potesse essere un pusher sono stati controllati i suoi movimenti, con la convinzione che sarebbe tornato in piazza Manzoni, nella periferia est del paese, nonostante formalmente non avesse lì la residenza. Appena giunto, i militari lo hanno perquisito trovando nelle nelle tasche dei jeans, oltre a banconote per quasi 400 euro, in pezzi da 20 e 50, anche un mazzo di chiavi, che con tutta probabilità avrebbero aperto l’appartamento lì davanti.

Inserite nella toppa, effettivamente la porta si è aperta. È così scattata la perquisizione domiciliare, durante la quale i carabinieri si sono subito accorti della presenza, sulla

mensola del soggiorno, di alcune bustine di plastica e involucri di carta stagnola, con all’interno hashish per circa una ventina di grammi, nonché di un bilancino di precisione. In cucina, sul tavolo, alcuni grammi di marijuana e anche una dose di cocaina, oltre a un altro bilancino di precisione per pesare lo stupefacente. Vicino ai fornelli, i militari hanno infine sequestrato 2 quaderni, sui quali vi erano numerosi appunti relativi all’attività di spaccio: nomi, date, quantitativi della droga e tipo di stupefacente venduto. Il 44enne, già con precedenti penali, è stato denunciato .