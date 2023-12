CATANIA – Un trentenne pregiudicato è stato sorpreso a Catania mentre stava rubando una Fiat Panda parcheggiata in via delle Zagare. Dopo aver forzato il cilindretto d’accensione si è allontanato a gran velocità. La sua condotta però non è sfuggita agli agenti, che dopo un breve inseguimento lo hanno raggiunto e bloccato, arrestandolo. La macchina è stata restituita al proprietario, il quale non si era ancora reso conto del furto.