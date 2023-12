CATANIA – Domani dalle 19 in occasione della 38esima edizione della Giornata del volontariato promossa dall’Onu, Il Centro di servizio per il volontariato etneo chiamerà a raccolta gli enti del terzo settore delle province di Catania (Zo centro culture contemporanee), Enna (Teatro comunale Garibaldi), Ragusa (Teatro Donna Fugata) e Siracusa (Teatro Massimo) per una serata di incontro, musica e teatro per celebrare ruolo, cultura e impegno sociale dei volontari. Gli enti saranno ospiti in quattro teatri dei capoluoghi di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa per riconoscere e onorare l’eccezionale contributo dei volontari. “Se ognuno fa la propria parte” è il titolo che il Csve ha scelto per questa giornata, parafrasando “If everyone did” scelto quest’anno dall’Onu per evidenziare la potenza delle azioni condivise, che generano infinite possibilità per lo sviluppo di un mondo più sostenibile.

“Il nostro è un invito a tutti i cittadini ad offrire un po’ del proprio tempo per gli altri, un’esortazione a mettere in rete le migliori competenze che ognuno di noi possiede per il benessere collettivo – dichiara Salvatore Raffa, presidente del Csve -. Il volontariato è una fonte di energia pulita e rinnovabile capace di produrre un cambiamento reale a livello sociale, economico e ambientale nelle nostre società. Invitiamo tutti ad avvicinarsi al volontariato e fare la propria parte con semplicità e concretezza”. La serata sarà aperta dai messaggi del presidente della Regione siciliana Renato Schifani e del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. Le serate nei teatri prevedono uno spettacolo che attraverso brani musicali e pièce teatrali inviteranno alla riflessione.