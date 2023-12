CATANIA – A Catania, in via Galatioto, è stato arrestato un incensurato di 38 anni per furto di energia elettrica. Per non pagare le bollette della luce di casa aveva dapprima disdetto il contratto con il fornitore e poi aveva creato un allaccio diretto con la rete elettrica pubblica. I poliziotti hanno accertato il furto con il personale dell’Enel.