Di Martino si dimette

CATANIA – Il presidente di Confindustria Catania, Angelo Di Martino, si è dimesso. La decisione è arrivata dopo l’operazione “Doppio petto” della polizia che ha portato all’arresto di 18 persone per le estorsioni nei confronti di noti imprenditori etnei. Tra quelli che avrebbero pagato il pizzo anche Di Martino, il quale dopo avere espresso la propria estraneità ai fatti e riservandosi di agire per le vie legali ha rimesso il suo mandato “per preservare l’immagine dell’associazione evitando così qualsiasi ulteriore speculazione”. Il Consiglio di presidenza di Confindustria si è riunito questa mattina con procedura di urgenza proprio per valutare il contenuto delle notizie apparse sulla stampa riguardanti il presidente.

Ieri le dimissioni di Di Martino erano state chieste da Enzo Guarnera, presidente dell’associazione “Antimafia e legalità”. “Sottoposto a estorsione dalla mafia – aveva detto -, ha pagato il pizzo per venti anni e non ha mai denunciato. Dovrebbe lasciare subito la carica; e se non lo facesse, dovrebbe sfiduciarlo la sua organizzazione. Se ciò non avvenisse, la vergogna sarebbe infinita per lui e per gli altri associati. Aggiungo con rammarico che nel 2019 Di Martino è stato insignito del titolo di commendatore al merito della Repubblica”.