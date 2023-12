Carabinieri bussano dal pusher, apre la nonna

ACIREALE (CATANIA) – I carabinieri di Acireale e di Aci Sant’Antonio hanno arrestato in flagranza un 25enne acese, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Le indagini sono partite osservando una palazzina nel quartiere popolare di Aci Platani, dove avveniva un incessante via vai di persone e dove si trovava proprio l’abitazione del 25enne, il quale aveva allestito una vera e propria piazza di spaccio. I carabinieri hanno notato che il pusher, nel tardo pomeriggio, incontrava nel piazzale i suoi clienti e dopo aver prelevato qualcosa da sotto un vecchio camper in disuso, lì parcheggiato, probabilmente droga, lo cedeva. Lo scorso pomeriggio, il giovane è arrivato a bordo di una Smart nera per procedere come da routine a prelevare un involucro da sotto il camper e cederlo a due coetanei in sella ad un motorino, che si sono subito allontanati.

I militari sono allora intervenuti ma il 25enne, alla loro vista, è scappato a piedi. I due militari lo hanno seguito fino a dentro casa, al terzo piano di un edificio, dove l’anziana nonna ignara di tutto ha aperto ai carabinieri che hanno sorpreso il 25enne mentre prelevava una scatola di latta da un armadio della sua camera da letto, per lanciarla dal balcone. La scatola è stata subito recuperata e al suo interno trovate diverse dosi di cocaina e marijuana già impacchettate e pronte per lo smercio, oltre ad un bilancino di precisione perfettamente funzionante. Bloccato il ragazzo, che nella tasca dei pantaloni aveva 150 euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio, è stato verificato cosa ci fosse sotto al camper. Qui i militari hanno trovato altre dosi di cocaina.