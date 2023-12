CATANIA – In attesa di cantare durante il concerto di fine anno, Tananai già sul palco nel pomeriggio si esibisce per i fan mentre si svolgono le prove della serata che chiuderà in piazza Duomo il 2023.

Per chi volesse seguire lo spettacolo, può farlo in live streaming su lasiciliaweb.it oppure collegandosi con la nostra emittente televisiva Antenna Sicilia che trasmetterà lo show in diretta a partire dalle 20.30.