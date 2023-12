Sequestrati 18 chili di fuochi nel Catanese

CATANIA – I carabinieri di Acireale hanno sanzionato fra Trecastagni e a confine tra i comuni di Viagrande e San Giovanni la Punta, titolari di negozi e venditori ambulanti che, ai margini delle strade e con banchetti di fortuna, commercializzavano fuochi pirotecnici. Nello specifico, sono stati sanzionati amministrativamente, per vendita senza licenza e per occupazione del suolo pubblico, 6 venditori ambulanti abusivi, poiché sorpresi con più banchetti a vendere circa 800 petardi, per un totale di 4 chili. Inoltre, 3 ambulanti sono stati denunciati per la vendita illegale di materiale esplodente, sequestrando, nel complesso, 150 pezzi per un totale di circa 4 chili di manufatti esplodenti che dai controlli eseguiti non potevano essere venduti senza le licenze.

I carabinieri di Gravina di Catania, a San Giovanni la Punta, hanno denunciato 3 persone per la vendita illegale di materiale esplodente e sequestrato, nel complesso, quasi 7 chili di manufatti esplodenti venduti senza licenza. Sanzionati il titolare di un esercizio commerciale che, all’esterno del proprio negozio, aveva installato tavolini per la vendita dei petardi, e di 3 ambulanti che sono stati sanzionati sia per l’occupazione del suolo pubblico che per l’attività di vendita senza licenza ai quali sono stati sequestrati ulteriori 3 chili di fuochi d’artificio.