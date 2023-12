Tradizione catanese col tuffo di fine anno

E’ uno dei simboli della catanesità. La sessantaduesima edizione della San Silvestro a Mare racconta come sempre una festa cittadina di cui l’ideatore Lallo Pennisi andrebbe orgoglioso: 153 iscritti, divisi in otto categorie, dai diversamente abili agli under 17, passando per gli over 50 e gli assoluti. Il tuffo di fine anno nel porticciolo di Ognina coinvolge chi gareggia e chi osserva, in una giornata nuvolosa ma con un clima mite. Ad aggiudicarsi l’edizione 2023 è Riccardo Torrisi che aveva vinto anche l’anno scorso, primeggiando in una gara come sempre goliardica e senza regole, vissuta nella costante sfida fra pallanotisti e nuotatori. Un grande successo, come sempre, per gli organizzatori guidati dal presidente della Nuoto Catania, Mario Torrisi. A premiare i partecipanti il sindaco Enrico Trantino e l’assessore Sergio Parisi.