Beccati a Catania prima del colpo

CATANIA – I poliziotti di Catania, impegnati nei servizi di controllo del territorio, hanno fermato un veicolo con a bordo due persone mentre procedevano verso via Acquicella. Identificati, sono risultati essere originari di Catania, entrambi di 30 anni e pregiudicati. Perquisendo il mezzo, all’interno di uno zaino gli agenti hanno trovato numerosi arnesi atti allo scasso e una carta carburante collegata a un altro veicolo che sono stati immediatamente sequestrati. Uno dei due è stato denunciato in stato di libertà per il possesso ingiustificato di grimaldelli e arnesi atti allo scasso. Sulla carta carburante, invece, sono in corso ulteriori accertamenti per risalire al proprietario.