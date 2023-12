CATANIA – Un veicolo stava procedendo, con andatura sospetta, vicino ad un supermercato di via Verona quando è stato fermato dagli agenti delle volanti. Identificato, il conducente è risultato essere un pregiudicato 44enne. A quel punto hanno deciso di sottoporlo a perquisizione personale e del veicolo dove hanno trovato un bastone di legno, della lunghezza di 130 cm, con spuntoni in ferro. Sentito in merito, l’uomo non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile circa il possesso. Il 44enne è stato denunciato per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.