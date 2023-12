Cantieri non in regola: raffiche di denunce e multe salate

SIRACUSA – I carabinieri di Siracusa hanno eseguito controlli su 16 imprese del settore edile, agricolo, produttivo e industriale, impegnate in cantieri avviati in tutta la città e provincia. I militari hanno denunciato 20 persone, tra committenti, imprenditori e professionisti, ma anche i coordinatori della progettazione ed esecuzione dei lavori, questi ultimi responsabili di non aver opportunamente vigilato sulla messa in sicurezza dei cantieri. Tra le violazioni in materia di lavoro più ricorrenti sono state rilevate gravi inadempienze in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e sfruttamento.

Accertata anche la presenza di 6 lavoratori in nero su un totale di 33. Inoltre, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 91.520 euro e in 7 casi si è provveduto ad adottare il provvedimento di sospensione dell’attività per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e per l’impiego di personale senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.