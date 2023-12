Furti di Natale al centro commerciale

MISTERBIANCO (CATANIA) – È durata poco la fuga di due pregiudicati catanesi di 44 e 45 anni, che la scorsa mattina, dopo aver fatto razzia in alcuni negozi di un grande centro commerciale di Misterbianco, sono scappati a bordo di una Panda. I due infatti, sono stati rapidamente intercettati dai carabinieri che li hanno bloccati e arrestati per furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. E’ stato grazie alla video sorveglianza che i carabinieri hanno individuato i due: nelle immagini si vedeva un uomo di bassa statura, con la barba e un maglione scuro, che dopo aver nascosto all’interno di una borsa due trapani dal valore di 1.500 euro, una volta giunto alle casse, ha fatto suonare l’antitaccheggio, per cui abbandonando la refurtiva sul pavimento è scappato prima dell’arrivo del vigilantes.

Dopo la fuga il malvivente ha raggiunto un complice che lo attendeva nel piazzale, alla guida di una Fiat Panda di colore azzurro. Scattate le ricerche da parte dei carabinieri, hanno individuato i due ancora nel parcheggio forse intenti a mettere a segno un altro colpo. I ladri accortisi di essere braccati hanno tentato la fuga, uno a piedi e il conducente rimasto in auto ha cominciato a sfrecciare dentro il parcheggio, zigzagando tra le decine di avventori che affollavano la zona. Ma i militari hanno fermato entrambi: l’autista però ha terminato la sua fuga speronando la gazzella dei carabinieri, fortunatamente non causando danni. All’interno del veicolo, sono state trovate due confezioni regalo piene di creme e bagnoschiuma di un noto negozio di prodotti per la persona, oltre a strumenti da scasso come pinze e cesoie. La coppia di ladri è stata arrestata e sottoposta ai domiciliari.