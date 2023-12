Momenti di paura, questa mattina, in viale Vittorio Veneto, a Catania. Un’auto ha preso fuoco mentre procedeva lungo la centralissima arteria cittadina, verso piazza Michelangelo. Le fiamme propagatesi hanno coinvolto un’altra vettura, parcheggiata nei pressi di un incrocio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo che ha causato una vasta nube di fumo nero. Non ci sarebbero feriti.