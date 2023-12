VITTORIA – Un uomo di 28 anni è stato accoltellato nel pomeriggio a Vittoria, nei pressi della scuola Vittoria Colonna, all’angolo tra via Firenze e via Cavour. La vittima è stata soccorsa da un’ambulanza del 118, chiamata da alcuni passanti. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno sentendo alcuni testimoni e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il coltello non è stato trovato. La vittima pare sia conosciuto negli ambienti dello spaccio.