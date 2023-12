A fuoco gioco nel parco Falcone

CATANIA – Un gioco della bambinopoli nel parco Falcone a Catania è stato dato alle fiamme. L’atto vandalico è stato ripreso e sui social impazza un video di pochi secondi dove si vede il rogo che, per fortuna, non ha causato altri danni o coinvolto persone. “Bisogna fermare quella che a tutti gli effetti rappresenta l’ennesima tappa di una continua escalation di atti vandalici che non si fermano nemmeno di fronte a una struttura pensata apposta per i bambini – afferma il consigliere comunale Andrea Cardello – alla luce di quanto successo è innegabile che in tutta la città vanno aumentati i sistemi di videosorveglianza e di controllo da parte delle forze dell’ordine prima che ci scappi l’irreparabile. Qui si rischia una emergenza sociale che colpisce in egual misura il centro e le periferie”.