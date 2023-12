Nel garage un’auto con 30 chili di hashish

PALERMO – La guardia di finanza di Palermo ha arrestato tre persone e sequestrato quasi 30 chili di hashish, suddivisi in panetti, e più di un chilo di cocaina, per un valore al dettaglio di circa 400 mila euro. I finanzieri durante un turno di servizio serale di controllo del territorio, hanno notato a distanza una persona aprire con molta circospezione la saracinesca di un box in zona Villaggio Santa Rosalia per consentire l’ingresso di un’auto. Dopo aver rilevato l’arrivo di una seconda auto sul luogo, hanno deciso di avvicinarsi al box e hanno subito sentito un forte odore di droga.

Sono così intervenuti e hanno sorpreso tre persone intente ad armeggiare all’interno dell’auto. Con l’ausilio del cane pastore tedesco Nico dell’unità cinofila, hanno perquisito le auto. In quella parcheggiata nel box sono stati trovati 150 panetti di hashish riportanti la scritta “Bio” e un panetto di cocaina con la scritta “550” nascosti nei pannelli delle portiere e nel vano adibito alla ruota di scorta nel cofano posteriore. Dagli accertamenti, è emerso che le macchine, prese a noleggio in Piemonte, erano servite per il trasporto della droga dalla Puglia in Sicilia. I tre sono stati arrestati e portati nella casa circondariale Pagliarelli.