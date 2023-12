Dà fuoco a gattino: identificato e denunciato

SIRACUSA – La polizia di Siracusa ha identificato l’uomo che, nei giorni scorsi, a bordo di uno scooter ha dato fuoco a un gattino in contrada Arenella. Le indagini sono state avviate, dopo la segnalazione di un cittadino, testimone del gesto, dalle Volanti della Questura che hanno ricostruito l’accaduto. L’autore è una persona anziana che per bruciare il gattino si sarebbe servito della benzina contenuta in una tanica. Sembra che l’animale fosse già morto quando l’anziano ha appiccato il fuoco. Non sono chiare le motivazioni del gesto.