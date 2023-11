Tredicenne scomparso a Paternò

PATERNO’ (CATANIA) – Sono scattate stamattina a Paternò le ricerche di un ragazzino di 13 anni, Nunzio Gimmillaro, che si è allontanato volontariamente da casa sua, in corso Italia, a bordo di una moto arancione, sprovvista di targa. A lanciare l’allarme anche il sindaco di Paternò, Nino Naso, sul proprio profilo Facebook, nel quale ha diffuso le foto: “Chiunque lo avvisti – si legge – avvisi i carabinieri o i vigili urbani”. Il ragazzino, come precisano i carabinieri che hanno avviato le ricerche, ieri sera è andato regolarmente a letto, ma al risveglio i genitori non lo hanno trovato nella sua stanza. Come riferito dai familiari, Nunzio indossa un cappellino nero, un paio di jeans e ha un zaino nero, ma non ha con sé un telefono cellulare. Nelle ricerche sono stati coinvolti un reparto volo che sta sorvolando l’area, i vigili del fuoco e la protezione civile.